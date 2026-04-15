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Bestätigt: Hugo Ekitiké erlitt Achillessehnenriss und fällt für die WM aus

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 15 April, 2026 10:36
Bestätigt: Hugo Ekitiké erlitt Achillessehnenriss und fällt für die WM aus

Die Befürchtungen haben sich rasch bewahrheitet: Liverpools französischer Stürmer Hugo Ekitiké hat sich bei der 0:2-Niederlage gegen Paris St. Germain am Dienstagabend einen Achillessehnenriss zugezogen und fällt lange aus.

Für den 23-Jährigen ist die aktuelle Saison gelaufen. Auch an der WM im Sommer wird er nicht teilnehmen können. Es ist sogar fraglich, ob Ekitiké in diesem Kalenderjahr überhaupt noch einmal auf dem Platz steht. Die Rehabilitation nach einem Achillessehnenriss kann rund 9 Monate in Anspruch nehmen.

Ekitiké und auch den übrigen Spielern war das Ausmass der Verletzung sofort bewusst. Letztlich musste der Ex-Frankfurter an der Anfield Road auf einer Trage abtransportiert worden. Nun folgt für den Angreifer eine Operation und im Anschluss eine lange Reha.

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