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Salah-Nachfolger

Liverpool könnte 40 Mio. Euro für Bundesliga-Stürmer Touré zahlen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 8 April, 2026 13:36
Liverpool könnte 40 Mio. Euro für Bundesliga-Stürmer Touré zahlen

Der FC Liverpool muss im Hinblick auf die kommende Saison den Abgang von Mohamed Salah kompensieren. Im Fokus der Reds steht nun Bazoumana Touré von der TSG Hoffenheim.

Der 20-jährige Ivorer stiess vor rund einem Jahr für 10 Mio. Euro Ablöse aus Schweden in die Bundesliga und hat sich bei der TSG rasch gut eingefunden. In dieser Saison hat er in 24 Ligaspielen zwei Treffer und bereits elf Assists beigesteuert. Längst hat sich Touré auf der linken Seite etabliert.

Seine starken Leistungen haben laut «Sport Bild» unter anderem den FC Liverpool auf den Plan gerufen. Die Reds haben im vergangenen Sommer insbesondere in der Offensive massiv nachgelegt. Durch den Abgang von Salah wird es aber auch im anstehen Sommer wieder zu Veränderungen kommen.

Touré steht bei Hoffenheim bis 2029 unter Vertrag. Als geforderte Ablöse werden bereits rund 40 Mio. Euro genannt. An Interessenten mangelt es nicht. Auch Manchester United, Arsenal, Aston Villa und der FC Bayern werden als potentielle künftige Klubs des Angreifers gehandelt. Sollte Hoffenheim den Europacup verpassen, wird ein Abgang Tourés ziemlich wahrscheinlich.

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