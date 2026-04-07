Alexander Isak meldet sich endlich zurück

Der schwedische Stürmer Alexander Isak steht beim FC Liverpool am Mittwochabend erstmals seit seinem im Dezember erlittenen Wadenbeinbruch wieder im Kader.

Beim Hinspiel des Champions League-Viertelfinals gegen Paris St. Germain könnte Trainer Arne Slot erstmals wieder auf den 26-Jährigen zählen. Der Liverpool-Coach hat von Isak einen sehr positiven Eindruck gewonnen. «Ich sehe nun einen stärkeren Spieler», sagt der Trainer über den Angreifer.

Im Training ist Isak schon eine ganze Weile wieder dabei. Nun könnte er auch wieder auf dem Platz angreifen. Wenn überhaupt wird es ihm am Mittwoch in Paris aber lediglich für einen Teileinsatz reichen.

Die Reds haben für seine Dienste im vergangenen Sommer 145 Mio. Euro Ablöse an Newcastle United gezahlt. Bislang hatte Isak noch nicht den Impact, den man sich erhofft hatte. Er startete mit Trainingsrückstand und verletzte sich dann auch noch. In der Schlussphase der Saison will er nun noch einmal voll angreifen und dann nach Möglichkeit für Schweden an der WM im Sommer glänzen.