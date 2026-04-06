Arne Slot stellt sein Traineramt in Liverpool zur Verfügung

Arne Slot könnte beim FC Liverpool nach dieser Saison zurücktreten – falls er bis dahin überhaupt noch im Amt bleibt.

Englischen Medienberichten stellt der 47-jährige Niederländer seinen Posten trotz weiterlaufendem Vertrag bis 2027 zur Verfügung. Slot ist demnach bereit, einem neuen Coach Platz zu machen.

Die aktuelle Saison verläuft nicht nach Wunsch. In der Premier League befinden sich die Reds aufgrund von inkonstanten Leistungen lediglich auf dem 5. Tabellenplatz. Die Reds drohen sogar die Champions League-Qualifikation für die kommende Saison zu verpassen.

In der Königsklasse geht es nun im Viertelfinale gegen Paris St. Germain. Der Premier Ligist geht als Aussenseiter ins Duell.

Slot blickt auf eine sehr erfolgreiche erste Saison mit Meistertitel zurück. An diese Spielzeit konnte er heuer jedoch nicht mehr anknüpfen. Bereits Ende des vergangenen Jahres wurde intensiv über seine Entlassung spekuliert. Im Sommer könnte unter Umständen Xabi Alonso als Trainer nach Liverpool zurückkehren.