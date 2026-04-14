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Achillessehnenriss

Liverpool-Stürmer Hugo Ekitiké verletzt sich schwer

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 14 April, 2026 22:10
Liverpool-Stürmer Hugo Ekitiké verletzt sich schwer

Liverpools Stürmer Hugo Ekitiké erlebt beim Champions League-Spiel gegen Paris St. Germain eine persönliche Tragödie.

Der 23-jährige Franzose geht nach einer guten halben Stunde ohne gegnerische Auswirkung zu Boden und hält sich sofort die Achillessehne. Es besteht der starke Verdacht, dass er diese gerissen hat. Alle Teamkollegen und auch die Spieler von PSG zeigen sich erschüttert über die schwere Blessur von Ekitiké und versuchen diesen erst einmal zu trösten.

Letztlich muss der Stürmer auf einer Trage abtransportiert werden. Ekitiké fasst sich dabei an den Kopf und scheint untröstlich.

Bewahrheitet sich der Verdacht, bedeutet dies für den Angreifer, dass er rund ein halbes Jahr oder sogar noch länger nicht spielen können wird. Nicht nur die aktuelle Saison, sondern auch eine allfällige WM-Teilnahme ist für ihn wohl abgehakt.

Ekitiké wechselte im vergangenen Sommer für beinahe 100 Mio. Euro von Eintracht Frankfurt nach Liverpool und erzielte dort in 44 Partien 17 Tore.

Im selben Spiel zwischen Liverpool und PSG müssen auf Pariser Seite Lucas Hernandez und Desiré Doué die Partie ebenfalls verletzungsbedingt verlassen.

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