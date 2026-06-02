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Mögliche Verstärkung

Real Madrid hat Denzel Dumfries dank Ausstiegsklausel auf dem Schirm

Autor: | Publiziert: 2 Juni, 2026 09:12
Real Madrid hat Denzel Dumfries dank Ausstiegsklausel auf dem Schirm

Real Madrid beschäftigt sich konkret mit der Personalie Denzel Dumfries.

Der 30-jährige Rechtsverteidiger steht bei Inter Mailand noch bis 2028 unter Vertrag. Im Kontrakt ist laut Fabrizio Romano jedoch eine Ausstiegsklausel im Bereich von 25 Millionen Euro enthalten. Die Madrilenen sind sich dessen bewusst und erwägen eine Transferoffensive für den Nationalspieler.

Gerade auf der rechten Abwehrseite soll nach dem Abgang von Kapitän Dani Carvajal nachgelegt werden. Dumfries ist zwar schon etwas älter und damit kein typischer Neuzugang für die Königlichen. Da er aber Qualitäten mitbringen würde, die Real zurzeit fehlen, ist ein Transfer dennoch ein Thema.

Liverpool war ebenfalls an ihm interessiert. Durch den Abgang von Trainer Arne Slot ist jedoch unklar, ob die Personalie bei den Reds weiterhin begehrt ist.

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