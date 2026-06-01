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Nach 24 Jahren in Premier league

Der ewige James Milner verkündet seinen Rücktritt

Autor: | Publiziert: 1 Juni, 2026 10:04
Der ewige James Milner verkündet seinen Rücktritt

Der englische Fussballprofi James Milner tritt im Alter von 40 Jahren und nach insgesamt 24 Jahren in der Premier League zurück.

Dies gibt der Allrounder am Montagmorgen bekannt. Milner hat sowohl mit dem FC Liverpool als auch mit Manchester City grosse Erfolge gefeiert. Zu seiner Titelsammlung zählen unter anderem drei Meistertitel, ein Champions League-Triumph und jeweils zwei FA Cup- und League Cup-Siege. Mit 658 Einsätzen in der Premier League ist er in jenem Wettbewerb Rekordspieler.

Die ersten Schritte in der höchsten englischen Liga hat Milner bei seinem Stammklub Leeds United getätigt. Später war er auch für Aston Villa und Newcastle United tätig. Zuletzt schnürte er seine Schuhe noch während dreier Jahre für Brighton & Hove Albion. Er lief ausserdem in 61 Länderspielen für England auf. Nun zieht er einen Schlussstrich unter seine lange und erfolgreiche Aktivkarriere.

 

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