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Grünes Licht

Visum genehmigt: Breel Embolo kann am Freitag in die USA reisen

Autor: | Publiziert: 4 Juni, 2026 22:42
Visum genehmigt: Breel Embolo kann am Freitag in die USA reisen

Nach zwei Tagen Bangen das grosse Aufatmen: Breel Embolo erhält grünes Licht für die Einreise in die USA.

Die Behörden haben den Visumsantrag des Schweizer Nati-Stürmers genehmigt, wie der Schweizer Verband am Donnerstagabend bekanntgab. Embolo wird am Freitag das Flugzeug besteigen und soll planmässig noch am selben Abend (Ortszeit) im Nati-Camp in San Diego ankommen.

Am Dienstag war dem 29-Jährigen die Einreise in die USA kurzfristig verweigert worden. Hintergrund ist seine Verurteilung in diesem Frühjahr aufgrund einer Straftat im Jahr 2018. Dem prioritär behandelten Visumsantrag wurde nun jedoch zugestimmt. Am Samstag wird der Angreifer im abschliessenden Test gegen Australien wohl noch nicht zum Einsatz gelangen. Eine Woche später wird er zum Auftaktspiel der Schweiz an der WM gegen Katar jedoch bereit sein.

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