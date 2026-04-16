SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Runderneuerung

Der FC Liverpool setzt gleich 9 Spieler auf die Streichliste

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 April, 2026 18:56
Der FC Liverpool setzt gleich 9 Spieler auf die Streichliste

Nachdem der FC Liverpool im letzten Sommer auf dem Transfermarkt massiv gewirbelt und sehr viel Geld für neue Spieler investiert hat, steht in wenigen Monaten ein weiterer Umbruch an. Gleich neun Profis sollen sich einen neuen Klub suchen.

Ein Abgang steht bereits fest: Mohamed Salah (33) hat verkündet, dass er seinen eigentlich bis 2027 gültigen Vertrag nicht erfüllen wird und stattdessen nach dieser Saison Schluss macht. Der Ägypter hat in Liverpool eine Ära mit grossen Erfolgen geprägt und verlässt den Verein nach neun Jahren.

Neben Salah wird mit Andrew Roberts eine weitere Klublegende Tschüss sagen. Der Abschied des 32-jährigen Schotten wurde vor Wochenfrist ebenfalls angekündigt.

Laut «Telegraph» könnten neben diesem Duo sieben weitere Spieler ebenfalls gehen und Teil eines grossen Kaderumbruchs sein. Genannt werden Curtis Jones (25), Harvey Elliott (23), Federico Chiesa (28), Joe Gomez (28), Rhys Williams (25) und Calvin Ramsay (22) und auch Mittelfeldprofi Alexis Mac Allister (27), der von Real Madrid umworben wird.

Liverpool möchte nach einer enttäuschenden Spielzeit nächste Saison ein neues Gesicht zeigen. Offen ist, ob Trainer Arne Slot ebenfalls gehen muss oder trotz der teilweise blassen Auftritte seiner Mannschaft bleiben darf.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Mehr entdecken
Runderneuerung

Der FC Liverpool setzt gleich 9 Spieler auf die Streichliste

16.04.2026 - 18:56
Bittere Nachricht

Bestätigt: Hugo Ekitiké erlitt Achillessehnenriss und fällt für die WM aus

15.04.2026 - 10:36
Achillessehnenriss

Liverpool-Stürmer Hugo Ekitiké verletzt sich schwer

14.04.2026 - 22:10
Real lauert

Konaté-Zukunft offen – Liverpool kämpft um Verbleib

12.04.2026 - 17:31
Eine Unklarheit bleibt

Mündliche Einigung: Tottenham holt wohl Liverpool-Legende

11.04.2026 - 16:01
Vom Ligakonkurrenten

Liverpool hat neuen Ersatz für Mohamed Salah im Blick

11.04.2026 - 12:13
Alisson vor Abschied?

Nach Salah & Robertson könnte eine 3. Liverpool-Legende gehen

10.04.2026 - 12:34
Salah-Nachfolger

Liverpool könnte 40 Mio. Euro für Bundesliga-Stürmer Touré zahlen

8.04.2026 - 13:36
Gegen PSG im Kader

Alexander Isak meldet sich endlich zurück

7.04.2026 - 18:58
Zum Saisonende

Arne Slot stellt sein Traineramt in Liverpool zur Verfügung

6.04.2026 - 15:59