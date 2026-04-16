Der FC Liverpool setzt gleich 9 Spieler auf die Streichliste

Nachdem der FC Liverpool im letzten Sommer auf dem Transfermarkt massiv gewirbelt und sehr viel Geld für neue Spieler investiert hat, steht in wenigen Monaten ein weiterer Umbruch an. Gleich neun Profis sollen sich einen neuen Klub suchen.

Ein Abgang steht bereits fest: Mohamed Salah (33) hat verkündet, dass er seinen eigentlich bis 2027 gültigen Vertrag nicht erfüllen wird und stattdessen nach dieser Saison Schluss macht. Der Ägypter hat in Liverpool eine Ära mit grossen Erfolgen geprägt und verlässt den Verein nach neun Jahren.

Neben Salah wird mit Andrew Roberts eine weitere Klublegende Tschüss sagen. Der Abschied des 32-jährigen Schotten wurde vor Wochenfrist ebenfalls angekündigt.

Laut «Telegraph» könnten neben diesem Duo sieben weitere Spieler ebenfalls gehen und Teil eines grossen Kaderumbruchs sein. Genannt werden Curtis Jones (25), Harvey Elliott (23), Federico Chiesa (28), Joe Gomez (28), Rhys Williams (25) und Calvin Ramsay (22) und auch Mittelfeldprofi Alexis Mac Allister (27), der von Real Madrid umworben wird.

Liverpool möchte nach einer enttäuschenden Spielzeit nächste Saison ein neues Gesicht zeigen. Offen ist, ob Trainer Arne Slot ebenfalls gehen muss oder trotz der teilweise blassen Auftritte seiner Mannschaft bleiben darf.