Mehrere Klubs beobachten die Situation von Gakpo

Bei Liverpool könnte im Sommer eine unerwartete Personalie entstehen. Die Zukunft von Cody Gakpo soll laut «TEAMtalk» nicht mehr ganz so klar sein wie noch vor einigen Monaten. Dem Bericht zufolge macht sich der niederländische Nationalspieler Gedanken über seine Rolle unter dem neuen Trainer Andoni Iraola.

Hintergrund ist unter anderem der rasante Aufstieg von Top-Talent Rio Ngumoha, dem intern grosse Chancen eingeräumt werden. Liverpool plant zwar aktuell keinen Verkauf des 27-Jährigen, soll bei einem entsprechend hohen Angebot aber gesprächsbereit sein. Gakpo gehört offenbar nicht zu den Spielern, die als unverkäuflich gelten.

Diese Einschätzung hat bereits zahlreiche Vereine aufmerksam gemacht. Aus der Türkei werden Fenerbahçe und Beşiktaş genannt. Darüber hinaus sollen Vermittler Gespräche mit AC Mailand und Atlético Madrid geführt haben. Auch aus England und Deutschland gibt es Interessenten. Tottenham Hotspur, Aston Villa sowie RB Leipzig sollen über die Situation informiert worden sein.

Sportlich blickt Gakpo auf eine solide Saison zurück. In 36 Premier-League-Spielen gelangen ihm sieben Tore und fünf Vorlagen. Für die Niederländische Fussballnationalmannschaft kommt er mittlerweile auf 48 Länderspiele und 19 Treffer. Laut jüngsten Berichten würde Liverpool erst ab einer Ablöse von rund 45 Millionen Euro ernsthaft über einen Verkauf nachdenken.