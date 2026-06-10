Liverpool legt den Preis für Federico Chiesa fest – zwei Serie A-Klubs sind dran

Der italienische Stürmer Federico Chiesa könnte Liverpool nach zwei Jahren in diesem Sommer verlassen und in die Heimat zurückkehren. Die Reds stellen jedoch eine ziemlich happige Forderung.

Im Sommer 2024 zahlte der Premier League-Klub für die Dienste des mittlerweile 28-jährigen Italieners insgesamt rund 15 Mio. Euro. Laut «CaughtOffside» fordert Liverpool nun sogar rund 20 Mio. Euro.

Chiesa konnte sich an der Anfield Road nicht wie gewünscht durchsetzen und musste sich fast immer mit einer Jokerrolle begnügen. In dieser legte er aber durchaus inspirierende Auftritte hin. Das Interesse in seiner Heimat ist nach wie vor vorhanden. Como – das in der kommenden Saison erstmals in der Vereinsgeschichte an der Champions League teilnimmt – und auch Napoli sollen sich konkret mit Chiesa beschäftigen.

Im Winter hatte der Stürmer eine Rückkehr in die Heimat noch abgelehnt. Nun könnte es trotz eines Vertrags bis 2028 anders aussehen.