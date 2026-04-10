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Alisson vor Abschied?

Nach Salah & Robertson könnte eine 3. Liverpool-Legende gehen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 April, 2026 12:34
Nach Salah & Robertson könnte eine 3. Liverpool-Legende gehen

Mit Mohamed Salah und Andy Robertson verlassen zwei langjährige Liverpool-Profis, die an grossen Erfolgen beteiligt werden, den Klub im Sommer. Es könnte sogar noch eine dritte Ikone hinzukommen: Goaile Alisson.

Der brasilianische Keeper steht bei den Reds seit 2018 zwischen den Pfosten. Sein Vertrag läuft eigentlich noch für ein weiteres Jahr bis 2027. Allerdings könnte Alisson den Klub nach dieser Saison verlassen.

Entsprechende Gerüchte gibt es schon seit längerem. Der Routinier soll ein heisser Kandidat bei Juventus sein, das sich im Tor im Sommer wohl neu aufstellen wird. Stammkeeper Michele Di Gregorio (28) hat seinen Platz wegen durchwachsener Leistungen zuletzt an den eigentlichen Backup Mattia Perin (33) verloren. Im Sommer könnte eine neue Nummer 1 kommen. Alisson ist dafür ein Anwärter. Allerdings stehen dem Transfer noch zwei grössere Hürden im Weg: Juve müsste sich mit Liverpool über die Ablöse einigen und der Goalie müsste sich wohl mit einer ziemlichen Gehaltskürzung anfreunden können.

Immerhin sollen die ersten Gespräche zwischen den Juve-Bossen und den Alisson-Beratern positiv verlaufen sein. Im Raum steht ein Dreijahresvertrag.

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