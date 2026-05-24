Robertson verlässt Liverpool im Sommer

Eine Ära bei Liverpool geht offenbar zu Ende. Andy Robertson steht laut Berichten vor seinem Abschied von den Reds. Der Linksverteidiger prägte den Klub über neun Jahre hinweg, gewann zahlreiche Titel und gehörte in den erfolgreichsten Jahren unter Jürgen Klopp zu den absoluten Leistungsträgern.

Am Trainingszentrum in Kirkby soll es bereits eine interne Verabschiedung für Robertson und Mohamed Salah gegeben haben. Zudem veröffentlichte der Schotte einen emotionalen offenen Brief an die Fans. Besonders interessant: Robertson machte inzwischen auch klar, dass sein Abschied nicht an einem gescheiterten Vertrag lag.

Gegenüber «Sky Sports» erklärte der 32-Jährige, dass es nie ein konkretes Vertragsangebot gegeben habe. Stattdessen habe es offene Gespräche mit der Klubführung gegeben. Robertson soll dabei deutlich gemacht haben, dass er weiterhin regelmässig spielen möchte und sich körperlich absolut in der Lage sieht, auf Topniveau zu performen. Der Abschied sei letztlich eine gemeinsame Entscheidung gewesen.