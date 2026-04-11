SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Eine Unklarheit bleibt

Mündliche Einigung: Tottenham holt wohl Liverpool-Legende

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 11 April, 2026 16:01
Mündliche Einigung: Tottenham holt wohl Liverpool-Legende

Tottenham Hotspur hat es offenbar geschafft, eine Liverpool-Legende von einem Wechsel zu überzeugen. Noch ist der Deal aufgrund eines guten Grunds aber nicht beschlossen.

Tottenham Hotspur hat offenbar einen Neuzugang für die kommende Saison so gut wie klargemacht. Nach Angaben des Fussballinfluencers Fabrizio Romano sind sich die Spurs mit Andrew Robertson (32) mündlich über ein Engagement ab der neuen Spielzeit einig.

Unterschrieben oder final besiegelt sei in diesem Fall aber noch nichts. Das habe damit zu tun, dass Tottenham erst mal den Klassenerhalt in der Premier League unter Dach und Fach bringen müsse. Der Verbleib in der höchsten Fussballspielklasse Englands sei ein entscheidender Faktor.

Robertson wird den FC Liverpool nach im Sommer neun gemeinsamen Jahren ablösefrei verlassen, angeblich macht sich zudem Ex-Klub Celtic Hoffnung auf eine Reunion.

Robertson hat in seiner Karriere Stand jetzt 373 Pflichtspiele für Liverpool absolviert, 2019 die Champions League und zweimal die Meisterschaft in der Premier League gewonnen.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Mehr entdecken
Eine Unklarheit bleibt

Mündliche Einigung: Tottenham holt wohl Liverpool-Legende

11.04.2026 - 16:01
Vom Ligakonkurrenten

Liverpool hat neuen Ersatz für Mohamed Salah im Blick

11.04.2026 - 12:13
Alisson vor Abschied?

Nach Salah & Robertson könnte eine 3. Liverpool-Legende gehen

10.04.2026 - 12:34
Salah-Nachfolger

Liverpool könnte 40 Mio. Euro für Bundesliga-Stürmer Touré zahlen

8.04.2026 - 13:36
Gegen PSG im Kader

Alexander Isak meldet sich endlich zurück

7.04.2026 - 18:58
Zum Saisonende

Arne Slot stellt sein Traineramt in Liverpool zur Verfügung

6.04.2026 - 15:59
Arsenal visiert Kofane an

Leverkusen fordert Millionen-Ablöse vom FC Arsenal

5.04.2026 - 17:32
Arne Slot will neu gestalten

XXL-Umbau bei Liverpool – 7 Spieler sollen gehen

4.04.2026 - 16:04
Aus der Premier League

Erstes Angebot für Leipzig-Star Yan Diomande

4.04.2026 - 11:22
Hoffnung keimt auf

Zwei Premier League-Klubs preschen nach Schlotterbeck-Statement vor

1.04.2026 - 17:37