Mündliche Einigung: Tottenham holt wohl Liverpool-Legende

Tottenham Hotspur hat es offenbar geschafft, eine Liverpool-Legende von einem Wechsel zu überzeugen. Noch ist der Deal aufgrund eines guten Grunds aber nicht beschlossen.

Tottenham Hotspur hat offenbar einen Neuzugang für die kommende Saison so gut wie klargemacht. Nach Angaben des Fussballinfluencers Fabrizio Romano sind sich die Spurs mit Andrew Robertson (32) mündlich über ein Engagement ab der neuen Spielzeit einig.

Unterschrieben oder final besiegelt sei in diesem Fall aber noch nichts. Das habe damit zu tun, dass Tottenham erst mal den Klassenerhalt in der Premier League unter Dach und Fach bringen müsse. Der Verbleib in der höchsten Fussballspielklasse Englands sei ein entscheidender Faktor.

Robertson wird den FC Liverpool nach im Sommer neun gemeinsamen Jahren ablösefrei verlassen, angeblich macht sich zudem Ex-Klub Celtic Hoffnung auf eine Reunion.

Robertson hat in seiner Karriere Stand jetzt 373 Pflichtspiele für Liverpool absolviert, 2019 die Champions League und zweimal die Meisterschaft in der Premier League gewonnen.