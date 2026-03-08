Celtic hofft auf Robertson-Rückkehr – Liverpool prüft Alternativen

Rund um Andrew Robertson sind neue Spekulationen über seine Zukunft aufgekommen. Der Linksverteidiger von Liverpool wird immer wieder mit einer möglichen Rückkehr zu Celtic Glasgow in Verbindung gebracht. Die Chancen auf einen solchen Transfer könnten laut Berichten leicht gestiegen sein, nachdem Liverpool den Inter-Verteidiger Federico Dimarco von Inter Milan auf seine Liste möglicher Verpflichtungen für das Jahr 2026 gesetzt haben soll.

Gleichzeitig ist die Situation keineswegs eindeutig. Intern wird bei Liverpool auch darüber nachgedacht, Robertson nach der Saison 2025/26 einen neuen Vertrag anzubieten. Damit würde der Klub ein klares Signal senden, dass der schottische Nationalspieler weiterhin eine Rolle in den langfristigen Planungen spielen könnte.

Auch ehemalige Spieler und Klublegenden haben sich zu den Gerüchten geäussert. Kenny Dalglish erklärte, eine Verpflichtung von Robertson wäre für Celtic zwar ein grosser Bonus, hielt die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels nach Glasgow jedoch für gering.