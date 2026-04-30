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GC präsentiert mitten in der grossen Krise einen neuen Sponsor

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 April, 2026 10:43
GC präsentiert mitten in der grossen Krise einen neuen Sponsor

Die Grasshoppers befinden sich in der sportlichen Krise und kämpfen einmal mehr gegen den Abstieg aus der Super League. Ausserdem gibt es grosse Unstimmigkeiten zwischen den Besitzern des Los Angeles FC und Teilen der Fans, die zuletzt regelrecht eskaliert sind. Mitten in dieser äusserst schwierigen Phase steigt bei den Zürchern jetzt ein neuer Sponsor ein.

Die Grasshoppers stellen die Gruezh AG als neuen Partner vor. Beim Unternehmen handelt es sich um einen lokalen Spezialisten für Gebäudetechnik und Sanitärinstallationen, der mit seinem Schriftzug ab sofort auf den Hosen der 1. Mannschaft vertreten ist.

«Wir sind stolz, Teil dieser traditionsreichen Geschichte zu sein und den Club auf seinem Weg in eine erfolgreiche Zukunft zu begleiten», sagt Egzon Gjaferaj, Geschäftsinhaber der Gruezh AG.

Zu den finanziellen Details des Deals macht der Super League-Klub keine Angaben.

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