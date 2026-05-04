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Nach Platzverweis

GC-Profi Allan Arigoni wird von der Liga lange gesperrt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Mai, 2026 10:19
GC-Profi Allan Arigoni wird von der Liga lange gesperrt

Rechtsverteidiger Allan Arigoni wird nach seinem Platzverweis bei der 0:2-Niederlage gegen Servette von der Swiss Football League gesperrt.

Gleich drei Partien lang muss der 27-jährige Zürcher zuschauen. Arigoni hatte sich gegen die Genfer ein grobes Foulspiel geleistet. Er wird somit das Derby gegen den FC Zürich am Samstag, das Heimspiel gegen Winterthur am 12. Mai und das Auswärtsspiel in Lausanne am 16. Mai verpassen.

Immerhin wäre er für eine allfällige Barrage gegen den Zweiten der Challenge League wieder spielberechtigt.

Ebenfalls vorzeitig vom Platz gestellt wurden am Wochenende – nach jeweils zwei Verwarnungen – die Thuner Fabio Fehr und Christopher Ibayi. Sie sind für das Auswärtsspiel in Sion am Sonntag gesperrt.

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