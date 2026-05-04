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Verfahren eröffnet

Meistertrainer Mauro Lustrinelli droht grosser Ärger von der Liga

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Mai, 2026 12:14
Meistertrainer Mauro Lustrinelli droht grosser Ärger von der Liga

Der frischgebackene Meistertrainer Mauro Lustrinelli könnte von der Swiss Football League bestraft werden.

Die SFL hat ein Verfahren gegen den Erfolgscoach des FC Thun eröffnet, wie sie am Montag bekanntgibt. Grund dafür ist sein «unangemessenes Verhalten» bei der 1:3-Niederlage der Berner Oberländer in Basel am vergangenen Samstag. Lustrinelli erhält die Möglichkeit, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Im Anschluss wird der Disziplinarrichter ein Urteil fällen und möglicherweise eine Sperre aussprechen.

Eine Partie muss Lustrinelli ohnehin pausieren: Da er gegen den FCB seine vierte Gelbe Karte der laufenden Saison sah, ist er für das Auswärtsspiel in Sion am kommenden Sonntag automatisch gesperrt.

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