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Mehrere Spielsperren

Mauro Lustrinelli wird von der Liga hart bestraft und muss lange zuschauen

Autor: | Publiziert: 8 Mai, 2026 10:24
Mauro Lustrinelli wird von der Liga hart bestraft und muss lange zuschauen

Meistertrainer Mauro Lustrinelli wird von der Swiss Football League für gleich drei Partien aus dem Verkehr gezogen.

Der 50-Jährige wurde bei der 1:3-Niederlage in Basel am vergangenen Wochenende in der 81. Minute des Feldes verwiesen. Grund dafür waren beleidigende Äusserungen gegenüber dem Schiedsrichter. Wegen dieser Äusserungen wird Lustrinelli vom Disziplinarrichter im Spielbetriebswesen für drei Spiele gesperrt.

Insgesamt muss der Thuner Coach sogar bei vier Partien zuschauen, da eine Sperre noch aus der vierten Gelben Karte resultiert. Lustrinelli wird in dieser Saison nicht mehr an der Seitenlinie stehen und auch noch das erste Super League-Spiel der kommenden Saison verpassen, falls er dann noch in Thun angestellt ist.

An der Übergabe des Meisterpokals nach dem Spiel gegen YB am 14. Mai darf er teilnehmen. Thun könnte gegen den Entscheid Einsprache einreichen.

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