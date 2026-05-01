Thun-Profi Genis Montolio erleidet im Meisterrennen herben Rückschlag

Der spanische Abwehrspieler Genis Montolio muss kurz vor dem möglichen Gewinn des Meistertitels mit dem FC Thun einen herben persönlichen Rückschlag hinnehmen.

Der 29-Jährige hat sich in der Anfangsphase der Niederlage gegen Lugano (0:1) am vergangenen Wochenende wie befürchtet schwer verletzt: Der FC Thun bestätigt, dass sich Montolio einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen hat.

Damit fällt der Abwehrspieler für mehrere Monate aus. Der Routinier war in dieser Saison in der Defensive der Berner Oberländer ein sicherer Wert und steuerte mit vier Toren auch offensiv einiges bei. Er wird sich in den nächsten Tagen einer Operation unterziehen und dann die lange Reha beginnen.

Montolio stiess im Sommer 2024 von Wil nach Thun und steht nur noch bis Saisonende unter Vertrag, wobei eine Option zur Verlängerung besteht.