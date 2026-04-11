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Basler Garderobenbereich zerstört

Brand im Stadion: FC Thun gegen FC Basel abgesagt

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 11 April, 2026 10:26
Brand im Stadion: FC Thun gegen FC Basel abgesagt

Das für Samstag angesetzte Spiel zwischen dem FC Thun und dem FC Basel ist abgesagt worden. Ursächlich hierfür ist ein Brand mit starker Rauchentwicklung im St. Jakob-Park.

Die Partie in der Super League zwischen dem FC Thun und dem FC Basel ist abgesagt worden. Das teilen unter anderem die Bebbi auf ihren Kanälen mit. Grund hierfür sei ein Brand im Kabinentrakt des Basler Profiteams im St. Jakob-Park, der sich am späten Freitagabend, 10. April 2026, aus noch nicht vollständig geklärten Gründen ereignet hat. Es entstand ein grosser Sachschaden, Personen seien nicht verletzt worden.

«Der Brand mit starker Rauchentwicklung verursachte erhebliche Schäden und zerstörte den gesamten Garderobenbereich der 1. Mannschaft vollständig. Betroffen sind unter anderem die Garderoben, Materialräume sowie sämtliche Spieler- und Trainermaterialien. Ebenfalls beschädigt wurden das Trainerbüro, das Team-Manager-Office, die Physiobereiche sowie Duschen und Sanitäranlagen», heisst es dazu von Basler Seite.

Von dem erheblichen Sachschaden betroffen seien zudem persönliche Fussballschuhe, sämtliches Spiel- und Ersatzmaterial (Trikots, Trainingsmaterial usw.) sowie medizinisches und technisches Equipment, das für den Spielbetrieb benötigt wird und kurzfristig nicht ersetzt werden kann.

Aufgrund der entstandenen Schäden ist die Durchführung des Auswärtsspiels gegen Thun am Samstag für den FCB nicht möglich. Die Swiss Football League hat dem Antrag des FCB auf Spielverschiebung daher zugestimmt. Ein Ersatztermin für die Partie sollte in den nächsten Tagen kommuniziert werden.

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