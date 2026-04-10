Der FC Thun hat vor Spiel gegen den FC Basel 3 dicke Fragezeichen

Dem FC Thun droht im Heimspiel gegen den FC Basel am Samstag der Ausfall von gleich drei Teamstützen.

Captain Marco Bürki fehlte in der vergangenen Woche in Lugano und stand gar nicht erst im Kader. Mittelfeldprofi Leonardo Bertoni musste nach 79 Minuten vom Platz. Das Duo ist weiterhin angeschlagen. Und auch hinter dem estnischen Mittelfeldspieler Mattias Käit steht ein Fragezeichen.

Trainer Mauro Lustrinelli möchte unbedingt auf alle drei setzen. Ob er dies kann, muss sich allerdings noch weisen.

Die Form des FC Thun zeigte zuletzt etwas nach unten: Zwei Spiele in Folge gingen verloren. Dies ist in der laufenden Spielzeit aber zuvor schon zweimal geschehen. Danach meldeten sich die Berner Oberländern jeweils eindrücklich zurück.

Ob gegen den FCB die Rehabilitation mit möglicherweise geschwächtem Kader erneut gelingt, zeigt sich am Samstagabend in der Stockhorn Arena.