Der FC Thun ist an japanischem Spielmacher von Rot-Weiss Essen dran

Der FC Thun wird im Hinblick auf die kommende Saison einige Veränderungen am Kader vornehmen. Ein Thema ist der japanische Offensivspieler Kaito Mizuta.

Der 26-Jährige lief in der abgelaufenen Saison für den deutschen Drittligisten Rot-Weiss Essen auf, der erst in der Relegation am Aufstieg in die 2. Bundesliga gescheitert ist. In 36 Ligaspielen steuerte er neun Treffer und zwölf Assists bei.

Sein Abgang ist bereits beschlossene Sache. Nach Angaben der «WAZ» hat Thun eine konkrete Anfrage an Mizuta gerichtet. Dieser ist allerdings auch auf dem deutschen Markt umworben.

Mizuta läuft seit 2019 in Deutschland auf.