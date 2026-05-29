Stürmer von Cupfinalist Lausanne-Ouchy wird unter anderem vom HSV umgarnt

Der ivorische Stürmer Keasse Bah hat in der abgelaufenen Saison zwar «nur» in der Challenge League gespielt, aber dennoch das Interesse von Klubs aus Topligen auf sich gezogen.

Der 21-jährige Angreifer hat in 33 Ligaspielen sieben Tore erzielt. Zudem hatte er im Cup, wo sein Verein Stade Lausanne-Ouchy den Final erreicht hatte, einmal getroffen. Wie Transferexperte Sacha Tavolieri berichtet, haben sich mindestens fünf Klubs aus Topligen bei Bah bzw. dessen Verein gemeldet.

Zu den Klubs zählen unter anderem der Hamburger SV aus der Bundesliga und Racing Strassburg aus der Ligue 1. Bah steht in Lausanne-Ouchy bis 2028 (mit Option) unter Vertrag. Die Romands fordern eine Ablöse in Höhe von mindestens 3 Mio. Euro.