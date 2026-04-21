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Nach Ausschreitungen im Cup

Lausanne-Ouchy erstattet Anzeige gegen GC-Chaoten

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 21 April, 2026 21:23
Lausanne-Ouchy erstattet Anzeige gegen GC-Chaoten

Nachdem einige GC-Supporter bei der Niederlage bei Stade Lausanne-Ouchy im Cup-Halbfinal die Nerven komplett verloren haben und auf der Pontaise gewütet haben, erstattet der Challenge Ligist jetzt Anzeige gegen die Chaoten.

Dies bestätigt der Klub am Dienstagabend. Nachdem sich die 0:2-Niederlage der Zürcher am vergangenen Samstag abzeichnete, wurden zunächst Pyros gezündet. Nach Abpfiff griffen einige Anhänger den eigenen Teambus an und plünderten die Kassen der Verpflegungsstände. «Es ist unerlässlich, dass das Verhalten bestimmter Gruppen, die bei diesem Spiel anwesend waren, umfassend untersucht wird», schreibt Stade Lausanne-Ouchy nun in einem Statement.

Weiter heisst es: «Solche Personen haben in einem Stadion nichts zu suchen und sind mit den Werten des Fussballs unvereinbar. Der Verein wird seine Rechte geltend machen, um sicherzustellen, dass der entstandene Schaden wiedergutgemacht wird.»

Auch GC will das Fehlverhalten der eigenen Fans aufklären, wie die Zürcher bereits unmittelbar nach den Vorfällen angekündigt hatten.

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