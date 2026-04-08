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GC arbeitet im Abstiegskampf am Kader und beobachtet den Tunesier Chiheb Labidi

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 8 April, 2026 10:48
GC arbeitet im Abstiegskampf am Kader und beobachtet den Tunesier Chiheb Labidi

Zurzeit ist noch völlig unklar, ob die Grasshoppers nächste Saison weiterhin in der Super League spielen oder eine Liga tiefer müssen. Einmal mehr befinden sich die Zürcher voll im Abstiegskampf. Die Kaderplanung läuft zweigleisig. Ein Thema bei Sportchef Alain Sutter ist der Tunesier Chiheb Labidi.

Der 24-jährige Mittelfeldprofi läuft seit Sommer 2024 in Portugal für Erstligist CD Nacional auf. Der 1.90 Meter grosse Spielmacher vermag mit seiner Technik und Spielübersicht zu imponieren. Diverse ausländische Vereine haben ihn laut «Africafoot» auf dem Schirm. Darunter auch GC, das Labidi demnach intensiv beobachten lässt. So berichtet es zumindest ein enger Familienangehöriger des Spielers.

Noch warten die Zürcher mit einer Transferoffensive. Für die Challenge League wäre Labidi sicherlich kein Kandidat bzw. viel zu teuer. Beim Klassenerhalt kann er hingegen rasch ein sehr konkretes Thema werden. Die Ablöse könnte im Sommer rund 500’000 Euro betragen. Auch Montpellier aus der Ligue 2 sowie spanische und andere portugiesische Vereine haben den Spielgestalter dem Vernehmen nach auf dem Schirm. Dessen Kontrakt bei CD Nacional läuft noch bis 2027. Ein Jahr vor Vertragsende könnte er diesen jedoch verlassen. Ob in Richtung Schweiz, bleibt sicherlich noch einige Wochen ungeklärt.

Für die Hoppers wäre Labidi sicherlich eine Verstärkung. Er würde das Heft des Handelns aufgrund seiner Spielweise sicherlich rasch in die Hand nehmen und grossen Einfluss ausüben.

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