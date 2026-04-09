Knall bei GC: Geschäftsführer Christoph Urech schmeisst hin

Weniger ein Jahr nach seinem Amtsantritt verlässt Chief Business Officer Christoph Urech die Grasshoppers bereits wieder.

Wie der Super League-Klub am Donnerstag in einer Medienmitteilung verkündet, erfolgt der Rücktritt mit sofortiger Wirkung. Urech habe sich zum Schritt entschieden, um in der sportlich entscheidenden Phase der Saison zusätzliche Stabilität im Clubumfeld zu schaffen, damit der Fokus verstärkt auf das sportliche Geschehen gelenkt werden kann.

Interimsmässig übernimmt Leo Lian bis auf Weiteres die kommerzielle Leitung auf der Geschäftsstelle. Er hat das Unternehmen in dieser Saison bereits in operativen Belangen ungerstützt.

Urech war bei den GC-Fans äusserst unbeliebt. Ein Teil von ihnen forderten schon länger den Rücktritt. Es wurden unter anderem Vorwürfe laut, wonach dieser zu sehr in die eigene Tasche bzw. in die Taschen von Bekannten wirtschafte. Auch die zahlreichen Entlassungen, zu denen es auf der Geschäftsstelle kam, wurden kritisiert. Im Fokus stand diesbezüglich auch Sportchef Alain Sutter.

GC kämpft zurzeit sportlich gegen den Abstieg aus der Super League. Momentan belegt die Mannschaft den Barrageplatz. Am Wochenende steht ein sehr wichtiges Spiel gegen den FC Winterthur an.