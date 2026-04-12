Die Bayern könnten Bara Sapoko Ndiaye im Sommer bei GC parken

Der FC Bayern hat grosse Pläne mit dem senegalesischen Mittelfeldspieler Bara Sapoko Ndiaye, der im Winter zunächst ausgeliehen wurde. Nächste Saison könnte der 18-Jährige erst einmal bei den Grasshoppers auflaufen.

Der Youngster darf zurzeit nicht bei den Nachwuchsmannschaften oder in der 2. Mannschaft eingesetzt werden. Bayern-Coach Vincent Kompany hat Bara, wie den jungen Spieler alle nennen, beim 5:0-Sieg auf St. Pauli am Samstag aber erstmals Minuten in der Bundesliga gewährt. Vom Spielmacher ist man an der Säbener Strasse vollends überzeugt, wie «Sky» berichtet. Wie in dieser Saison Jonathan Asp Jensen und Lovro Zvonarek könnte Nidaye die kommende Saison auf Leihbasis bei Partnerklub GC verbringen. Voraussetzung dafür ist der Klassenerhalt der Zürcher.

Bara ist ein klassischer Achter bzw. Box-to-Box-Spieler, der mit seinem grossen Laufvermögen und seine Dynamik punkten kann.

Bis zu seinem Wechsel nach München war er in Gambia bei den Gambinos Stars beschäftigt. Die Auftritte im Training, die er nun beim deutschen Rekordmeister abliefert, sind sehr verheissungsvoll.