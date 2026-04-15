GC erleidet vor Cup-Halbfinal und im Abstiegskampf Rückschlag

Die Grasshoppers müssen im anstehenden Cup-Halbfinal gegen Lausanne-Ouchy und im Abstiegskampf auf zwei Spieler verzichten.

Simone Stroscio und Óscar Clemente mussten beide beim 2:0-Sieg gegen Winterthur am vergangenen Samstag ausgewechselt werden. Nun fallen sie vorläufig aus, wie GC mitteilt.

Clemente erlitt einen Schlüsselbeinbruch und wurde am Montag in der Universitätsklinik Balgrist erfolgreich operiert. Er muss rund acht Wochen pausieren und steht diese Saison sicherlich nicht mehr zur Verfügung.

Simone Stroscio zog sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zu und wird dem Team voraussichtlich rund drei bis vier Wochen fehlen.