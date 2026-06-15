Der neue Milan-Trainer steht fest und heisst Ruben Amorim

Der AC Mailand hat seine Trainersuche erfolgreich abgeschlossen: Ex-ManUtd-Coach Ruben Amorim übernimmt bei den Rossoneri.

Die Klubleitung hat sich mit dem 41-jährigen Portugiesen laut Fabrizio Romano über einen Vertrag bis 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr geeinigt. Amorim hat sich letztlich gegen Konkurrenten wie Oliver Glasner und Matthias Jaissle durchgesetzt, mit denen ebenfalls Gespräche geführt wurden.

Der neue Milan-Coach startete als Trainer von Manchester United in die vergangene Saison. Seine Zeit bei den Red Devils war aber insgesamt wenig erfolgreich. Zu Beginn dieses Jahres musste er den Posten räumen. Nun startet er in ein neues Abenteuer. In Italien war der frühere Sporting-Coach bislang nicht tätig.