SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Einigung erzielt

Der neue Milan-Trainer steht fest und heisst Ruben Amorim

Autor: | Publiziert: 15 Juni, 2026 11:58
Der neue Milan-Trainer steht fest und heisst Ruben Amorim

Der AC Mailand hat seine Trainersuche erfolgreich abgeschlossen: Ex-ManUtd-Coach Ruben Amorim übernimmt bei den Rossoneri.

Die Klubleitung hat sich mit dem 41-jährigen Portugiesen laut Fabrizio Romano über einen Vertrag bis 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr geeinigt. Amorim hat sich letztlich gegen Konkurrenten wie Oliver Glasner und Matthias Jaissle durchgesetzt, mit denen ebenfalls Gespräche geführt wurden.

Der neue Milan-Coach startete als Trainer von Manchester United in die vergangene Saison. Seine Zeit bei den Red Devils war aber insgesamt wenig erfolgreich. Zu Beginn dieses Jahres musste er den Posten räumen. Nun startet er in ein neues Abenteuer. In Italien war der frühere Sporting-Coach bislang nicht tätig.

Mehr Dazu
Er will nach Italien

Sergio Ramos hat seinen nächsten Klub bestimmt
Wechsel vor Vollzug?

Granit Xhaka sagt Milan zu
Neuer Trainer

Milan will auf Pep Guardiola zugehen
Interesse aus der Serie A

Arsenal hat klaren Plan mit Ex-FCB-Verteidiger Riccardo Calafiori
Ab nach Monza

Zlatan Ibrahimovic hat sich mit neuem Klub mündlich geeinigt
Mehr entdecken
Einigung erzielt

Der neue Milan-Trainer steht fest und heisst Ruben Amorim

15.06.2026 - 11:58
Wird es Jaissle?

Doch nicht Glasner? Milan trifft anderen Trainer

13.06.2026 - 15:17
Wechsel in die MLS?

Ein MLS-Klub gibt bei Leon Goretzka Vollgas

13.06.2026 - 11:21
In die MLS

Robert Lewandowski ist auf dem Weg zum neuen Klub

13.06.2026 - 01:36
Es ist Schluss

Divock Origi beendet mit 31 Jahren seine Karriere

8.06.2026 - 17:06
Wegweisend

Oliver Glasner führt die entscheidenden Gespräche mit Milan

8.06.2026 - 16:48
Jean-Philippe Mateta begehrt

Vom Conference-League-Held zum möglichen Milan-Ziel?

7.06.2026 - 18:25
Transfer wird ausgelotet

Chelsea nimmt Maignan erneut ins Visier

7.06.2026 - 09:53
Verteidiger reagiert

AC Mailand beobachtet Fonville

7.06.2026 - 09:10
Topfavorit

Die Glasner-Entscheidung bei Milan fällt in Kürze

6.06.2026 - 14:08