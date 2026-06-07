AC Mailand beobachtet Fonville

Ein überraschender Name taucht aktuell rund um AC Mailand auf: Deveron Fonville von NEC Nijmegen. Der 23-jährige Nationalspieler von Curaçao wird mit den Rossoneri in Verbindung gebracht. Bereits zuvor hatte «VoetbalPrimeur» berichtet, dass auch Vereine aus Deutschland, England und Italien den Innenverteidiger beobachten.

Fonville selbst reagierte nun erstmals auf die Spekulationen – allerdings eher zurückhaltend. „Ich habe natürlich einiges gesehen, aber ehrlich gesagt weiß ich nichts von einem Interesse Milans“, erklärte der Abwehrspieler. Gleichzeitig betonte er, dass sich die Situation aktuell sehr schnell entwickle und er die Dinge einfach auf sich zukommen lasse. Sein Fokus liege momentan ohnehin vollständig auf der Weltmeisterschaft.

Erst im September 2025 war Fonville nach Nijmegen gewechselt. In seiner ersten Saison in der Eredivisie absolvierte er 29 Ligaspiele und steuerte zwei Vorlagen bei. Mit einem Vertrag bis 2029 sitzt NEC in einer komfortablen Verhandlungsposition. Sein Marktwert wird derzeit auf rund 1,5 Millionen Euro geschätzt, könnte bei anhaltender Entwicklung aber schnell steigen.