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Transfer wird ausgelotet

Chelsea nimmt Maignan erneut ins Visier

Autor: | Publiziert: 7 Juni, 2026 09:53
Chelsea nimmt Maignan erneut ins Visier

Die Torwartsuche beim FC Chelsea läuft weiter – und ein alter Bekannter rückt offenbar wieder in den Fokus. Nach Informationen von «Calciomercato» beschäftigen sich die Blues erneut mit Mike Maignan vom AC Mailand.

Bereits im vergangenen Sommer hatte Chelsea versucht, den französischen Nationalkeeper nach London zu holen. Damals scheiterte der Deal allerdings an unterschiedlichen Preisvorstellungen der beiden Vereine. Nun prüfen die Blues offenbar erneut, ob ein Transfer realisierbar sein könnte. Auch «TNT Sports» hatte bereits im Mai berichtet, dass Chelsea das Interesse an Maignan wieder intensiviert hat.

Die Situation könnte diesmal etwas anders sein. Zwar verlängerte Maignan seinen Vertrag in Mailand erst Anfang des Jahres, dennoch gibt es weiterhin Spekulationen über seine Zukunft. Hintergrund soll unter anderem die sportliche Entwicklung der Rossoneri sein. Das Verpassen der Champions-League-Qualifikation soll beim Franzosen nicht für Begeisterung gesorgt haben.

Laut verschiedenen Berichten liegt die Preisvorstellung Milans bei rund 50 Millionen Euro. Ob Chelsea bereit ist, diese Summe zu zahlen, bleibt offen. Die Londoner prüfen parallel auch andere Torwartoptionen für den Sommer.

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