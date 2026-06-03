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Intensive Verhandlungen

GC steht unmittelbar vor dem Verkauf an neue Investoren

Autor: | Publiziert: 3 Juni, 2026 20:17
GC steht unmittelbar vor dem Verkauf an neue Investoren

Die Grasshoppers könnten bereits in Kürze an neue Investoren verkauft werden.

Der Los Angeles FC als aktueller Besitzer hat unlängst verkündet, dass er offen für einen Verkauf des Vereins ist. Grund dafür waren unter anderem die Unmutsbekundungen der eigenen Fans, die bis hin zu einem Transparent «Fuck Off LAFC» in der Fankurve gingen.

Nach Informationen von «Blick» steht GC nun tatsächlich unmittelbar vor einem Verkauf. Als Käufer soll die Bridge Football Group auftreten, die mit dem FC Den Bosch in der zweiten niederländischen Liga und Pro Vercelli in der dritten Liga Italiens bereits europäische Vereine besitzt. Die Investoren kommen aus China und besitzen auch den dortigen Klub Shaanxi Union FC in der zweiten Liga Chinas.

Eine Delegation der potenziellen neuen Besitzer soll bei der Barrage bereits auf der Tribüne gesessen haben. Geführt wird die Organisation von einem Schweizer Anwalt als CEO. Die Geldgeber sind jedoch chinesisch.

Bislang setzen sie bei ihren europäischen Vereinen auf ein lokal verankertes Management, auf einheimische Spieler und klubeigene Talente. Ziel ist es, die Klubs finanziell zu stabilisieren.

Angeblich könnten die Unterschriften zum Verkauf sogar schon nächste Woche erfolgen.

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