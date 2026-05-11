Der FC St. Gallen erhält mehr Tickets für den Cupfinal

Da Cupfinal-Gegner Stade Lausanne-Ouchy insgesamt rund 6’000 Tickets seines Gesamtkontingents von 12’500 Billetten zurückgibt, dürfen sich Fans des FC St. Gallen auf mehr Eintrittskarten freuen.

Diese Tickets gehen nun umgehend in den Vorverkauf. Der FCSG konnte sein ursprüngliches Kontingent bereits vollständig ausschöpfen; tatsächlich übersteigt die Nachfrage das Angebot noch immer deutlich. Durch die Rückgabe seitens SLO erhalten nun wesentlich mehr St. Galler Supporter die Gelegenheit, beim Finalspiel am 24. Mai live dabei zu sein.

Der FC St. Gallen wird als grosser Favorit in die Partie gehen und kann den Cup erstmals seit 1969 wieder gewinnen. In den vergangenen Jahren scheiterten die Ostschweizer zweimal an der letzten Hürde – einmal gegen Lugano und einmal gegen Luzern. Diesmal soll es endlich klappen. Das Spiel findet im Berner Wankdorf statt.