Lausanny-Ouchy muss Tickets für den Schweizer Cupfinal verschenken

Challenge Ligist Stade Lausanne-Ouchy hat Mühe damit, seine Tickets für den Schweizer Cupfinal am 24. Mai loszuwerden. Tatsächlich werden Kinder und Jugendliche nun gratis eingeladen.

Dies machen die Romands, die ihre Heimspiele im Schnitt vor weniger als 700 Zuschauern austragen, in einer Mitteilung bekannt. Insgesamt 12’500 Tickets wurden den beiden Finalteilnehmern vom SFV zur Weitervergabe zugeteilt. Während die Espen keinerlei Mühe haben, ihre Tickets zu verkaufen und das Kontingent nicht einmal ausreicht, um alle Bewerber zu berücksichtigen, sieht dies bei SLO ganz anders aus. «Wir beabsichtigen, davon den gesamten Waadtländer Fussball profitieren zu lassen, bevor wir gegebenenfalls einen Teil dieses Kontingents an den SFV zurückgeben», schreibt der Verein.

Kinder und Jugendliche werden gratis zum Spiel eingeladen, was jedoch nur dank Sponsoren möglich ist. Der SFV verlangt nämlich pro Ticket einen Mindestpreis von 40 Franken. Immerhin Kinder dürfen das Spiel ohne Bezahlung besuchen. Die Tickets gelten jeweils auch für die ÖV-Anreise.