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Abwehrgarant bleibt

Der FC St. Gallen erhält im Saisonfinale Boost durch Stanic-Verlängerung

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 1 Mai, 2026 17:12
Der FC St. Gallen erhält im Saisonfinale Boost durch Stanic-Verlängerung

Der FC St. Gallen spielt eine hervorragende Saison und hat sogar noch Chancen auf beide nationalen Titel. Jene in der Meisterschaft sind angesichts des grossen Vorsprungs des FC Thun zwar nur noch marginal, dafür stehen im Cup alle Türen offen. Mitten in der entscheidenden Phase der Meisterschaft erhalten die Espen noch einmal einen Boost durch die Vertragsverlängerung von Jozo Stanic.

Der 26-jährige Deutsch-Kroate stiess im Sommer 2023 vom FC Augsburg nach St. Gallen und ist dort in der Abwehrzentrale gesetzt. Der FCSG verkündet nun die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Stanic bis 2030. Bislang war der Innenverteidiger nur bis 2027 gebunden.

In dieser Saison hat Stanic 30 Super League-Partien bestritten. Die meisten davon über die volle Distanz. Auch in Zukunft soll er ein Eckpfeiler der Mannschaft bleiben.

«Jozo hat sich einen Stammplatz erarbeitet und ist mit seinem physischen Spiel nicht mehr aus unserer Mannschaft wegzudenken. Er ist unangenehm in den Zweikämpfen, kopfballstark und trägt einen grossen Teil zu unserer aktuellen Stabilität bei. Wir freuen uns sehr, dass wir die Zusammenarbeit langfristig fortsetzen und weiterhin voneinander profitieren können», kommentiert Sportchef Roger Stilz die Vertragsverlängerung.

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