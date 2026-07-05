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Leihe statt Millionen-Transfer

Galatasaray nimmt Summerville ins Visier

Autor: | Publiziert: 5 Juli, 2026 20:36
Galatasaray nimmt Summerville ins Visier

Galatasaray arbeitet weiter an der Verstärkung seiner Offensive und hat dabei offenbar Crysencio Summerville ins Visier genommen. Der 24-jährige Flügelspieler von West Ham United gilt als Wunschkandidat für die Aussenbahn.

Nach dem Abstieg der Hammers aus der Premier League soll der niederländische Nationalspieler einem Vereinswechsel grundsätzlich offen gegenüberstehen. Die Verantwortlichen des türkischen Rekordmeisters planen nach aktuellen Berichten aus der Türkei zunächst ein Leihangebot für Summerville. Ein fester Transfer hat derzeit offenbar keine Priorität, da Galatasaray zunächst das Mittelfeld verstärken möchte.

Zudem möchte der Klub keine hohe Ablösesumme für einen Flügelspieler investieren und geht die Verhandlungen deshalb ohne Zeitdruck an. Ein Wechsel dürfte allerdings schwierig werden. Summerville steht bei West Ham noch bis 2029 unter Vertrag und wird mit mehreren europäischen Spitzenvereinen in Verbindung gebracht. Unter anderem sollen Tottenham Hotspur, Manchester United und Paris Saint-Germain seine Situation beobachten. Zudem soll eine Ausstiegsklausel über 40 Millionen Pfund aktiv sein, nachdem West Ham zuletzt sogar rund 50 Millionen Pfund für den Offensivspieler verlangt haben soll. Entsprechend erscheint eine Leihe derzeit als die realistischste Option für Galatasaray.

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