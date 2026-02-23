SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Entscheidung gefallen?

Milan will Niclas Füllkrug nicht fix verpflichten

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 Februar, 2026 15:40
Leihstürmer Niclas Füllkrug hat offenbar schlechte Chancen auf ein definitives Engagement beim AC Mailand.

Der 33-jährige deutsche Nationalspieler konnte sich bei den Rossoneri bislang nicht für einen Stammplatz empfehlen. Trainer Massimiliano Allegri setzt den Routinier meist als Joker ein. Zudem hatte Füllkrug zwischenzeitlich auch wieder Verletzungsprobleme

Transferexperte Daniele Longo berichtet, dass die Wahrscheinlichkeit einer permanenten Verpflichtung tief ist. Milan verfügt bei Füllkrug über eine Kaufoption, die der Serie A-Klub wohl ziehen wird.

Vertraglich ist Füllkrug noch bis 2028 an West Ham United gebunden. Bei den Londonern wurde er jedoch nie glücklich. Sollte ihn Milan nicht übernehmen, würde sein Weg wohl woanders hinführen. Eine Rückkehr in die Bundesliga wäre durchaus wahrscheinlich.

