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Roma hält den Abwehrchef

Inter Mailand bleibt an Mancini dran

Autor: | Publiziert: 7 Juni, 2026 18:37
Inter Mailand bleibt an Mancini dran

Der Name Gianluca Mancini steht weiterhin auf der Wunschliste von Inter Mailand für die kommende Saison. Doch während die Nerazzurri die Entwicklung aufmerksam verfolgen, bleibt die Zukunft des Abwehrspielers vor allem eine Frage des Vertrages.

Laut «Sky» liegt die Vertragsverlängerung bei AS Rom derzeit auf Eis – obwohl Mancinis aktueller Kontrakt erst am 30. Juni 2027 ausläuft. Bisher gibt es noch keine finale Einigung, doch die Signale aus Rom sind klar. Gian Piero Gasperini hat unlängst betont, dass Mancini nicht gehen werde und er den Spieler bereits darüber informiert habe.

Seine Botschaft an Inter: „Die können machen, was sie wollen. Wenn der Spieler bleiben will, bleibt er.“ Und genau das scheint Mancinis Wunsch zu sein. Der 28-Jährige möchte bei der Roma bleiben, und laut «Corriere dello Sport» liegt sogar bereits ein neuer Vertrag bis 2029 – mit Option auf ein weiteres Jahr – zur Unterzeichnung bereit.

Für Inter bedeutet das: Solange Mancini selbst nicht den Wunsch äussert, den Verein zu wechseln, bleibt ein Transfer unwahrscheinlich. Die Mailänder beobachten die Lage zwar weiterhin, doch ohne grünes Licht vom Spieler selbst wird es schwer, den Abwehrchef von der Ewigen Stadt loszureissen.

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