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Kein Italien-Abgang

Monza und Genua zeigen Interesse an Acerbi

Autor: | Publiziert: 7 Juni, 2026 15:17
Monza und Genua zeigen Interesse an Acerbi

Für Francesco Acerbi endet das Kapitel bei Inter Mailand offenbar endgültig. Der Vertrag des erfahrenen Innenverteidigers läuft zum 30. Juni aus, die Trennung zwischen Spieler und Verein wurde bereits beschlossen. Laut Transferexperte Matteo Moretto haben inzwischen zwei italienische Klubs ihr Interesse hinterlegt.

Besonders konkret soll AC Monza sein. Der Aufsteiger möchte seine Defensive mit Erfahrung verstärken und sieht im 38-Jährigen einen möglichen Führungsspieler für die kommende Saison. Zudem wäre ein Wechsel für Acerbi auch privat attraktiv, da er weiterhin in Mailand leben könnte. Neben Monza soll auch Genua die Situation des italienischen Nationalspielers prüfen.

Ein Wechsel nach Saudi-Arabien scheint dagegen zunehmend unwahrscheinlich. Zwar hatte es zuletzt Kontakte zu Al Hilal gegeben, wo Ex-Inter-Coach Simone Inzaghi den Verteidiger gerne gesehen hätte. Aktuell deutet jedoch mehr auf einen Verbleib in Italien hin. Acerbi kam im Sommer 2023 fest zu Inter und absolvierte in der vergangenen Serie-A-Saison 18 Ligaspiele. Trotz seines Alters genießt der 34-fache italienische Nationalspieler weiterhin hohes Ansehen, vor allem wegen seiner Erfahrung und Führungsqualitäten.

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