Mittelfeld-Star will unbedingt zu Manchester United wechseln

Manchester United fahndet zur neuen Saison nach verschiedenen Profilen, unter anderem soll das Mittelfeld verstärkt werden. Ein Premier-League-Star will sich angeblich unbedingt dem englischen Rekordmeister anschliessen.

Manchester United hat im Werben um Mateus Fernandes allem Anschein nach einen grossen Vorteil. Nach Angaben von «indykaila News» hat der 21-Jährige seinem Berater mitgeteilt, dass er unbedingt zu United wechseln möchte – und nicht zum ebenfalls interessierten Tottenham Hotspur.

Jorge Mendes, der Fernandes beratend vertritt, soll sich bei United nun nach den nächsten geplanten Schritten erkundigen. Die Red Devils sollen bei West Ham United sogar schon ein erstes Angebot eingereicht haben, das allerdings abgelehnt wurde.

Wie hoch die Summe der abgegebenen Offerte lag, ist bisher nicht bekannt. Fernandes hat sich mittels starker Debütsaison bei West Ham auf die Listen zahlreicher Vereine gespielt – ein Sommerwechsel scheint daher nicht ausgeschlossen.

West Ham holte Fernandes erst vor einem Jahr zu sich, zahlte seinerzeit 44 Millionen Euro Ablöse. Nach dem Abstieg von West Ham aus der Premier League steht nun wohl eine vorzeitige Trennung bevor.