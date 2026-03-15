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Überzeugende Saison

Manchester-Klubs im Rennen um Mittelfeldspieler Mateus Fernandes

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 15 März, 2026 14:28
Manchester-Klubs im Rennen um Mittelfeldspieler Mateus Fernandes

Der Mittelfeldspieler Mateus Fernandes von West Ham United steht offenbar im Fokus der beiden grossen Klubs aus Manchester. Besonders Manchester City soll grosses Interesse an einer Verpflichtung des Portugiesen haben und ihn intern als möglichen langfristigen Nachfolger von Bernardo Silva betrachten.

Berichten zufolge könnte es dabei zu einem direkten Duell mit Manchester United kommen, das den Spieler ebenfalls beobachtet. City soll bereits im Januar erste Kontakte zu West Ham aufgenommen haben, um sich über die Situation des Mittelfeldspielers zu informieren. Ein möglicher Transfer wird im Sommer als realistisch eingeschätzt.

Ein Wechsel dürfte allerdings teuer werden. Medienberichten zufolge müsste ein interessierter Klub mindestens rund 57 Millionen Pfund bieten, um West Ham überhaupt zu Verhandlungen zu bewegen. Andere Quellen sprechen sogar von einer möglichen Ablöse von über 65 Millionen Euro, die notwendig wäre, um den Londoner Verein zu einem Verkauf zu bewegen.

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