Spanier berichten von «hoher Wahrscheinlichkeit» für Guardiola-Abschied bei ManCity

Die Ära von Pep Guardiola bei Manchester City endet nach dieser Saison offenbar tatsächlich.

Wie «Radio Marca» nun berichtet, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der 55-jährige Spanier bei den Skyblues zum Ende der Spielzeit trotz weiterlaufenden Vertrags einen Schlussstrich zieht. Damit würde eine zehnjährige und äusserst erfolgreiche Ära enden: ManCity hat mit Guardiola an der Seitenlinie alle wichtigen Trophäen mindestens einmal gewonnen. In dieser Saison winkt nach dem Triumph im League Cup sogar noch das Triple: In der Meisterschaft und im FA Cup gibt es noch Titelchancen.

Schon länger kursieren Gerüchte, wonach Guardiola seinen langjährigen Verein im Sommer verlassen könnte. Inzwischen scheinen die Chancen dafür hoch zu sein, wobei noch nichts offiziell kommuniziert wurde.

Als designierter Nachfolger gilt der ehemalige Chelsea-Trainer Enzo Maresca, der unter Guardiola in der Vergangenheit auch schon bei City arbeitete. Für Guardiola könnte der Weg nach vielen Jahren als Vereinstrainer zu einer Nationalmannschaft führen. Der italienische Verband soll sich beispielsweise um ihn bemühen.