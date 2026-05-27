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West Ham hält trotz Abstieg an Trainer Nuno Espírito Santo fest

Autor: | Publiziert: 27 Mai, 2026 11:23
West Ham hält trotz Abstieg an Trainer Nuno Espírito Santo fest

West Ham United hält trotz des jüngst erfolgten Abstiegs aus der Premier League an seinem portugiesischen Trainer Nuno Espírito Santo fest.

Der 52-Jährige hat bei den Hammers im September des vergangenen Jahres übernommen und hat den Abstieg letztlich nicht verhindern können. Espírito Santo verfügt über einen Vertrag bis 2028 und soll diesen auch erfüllen, wie die Klubbosse in einem Statement mitteilen. «Auch wenn das Endergebnis am Sonntag schmerzlich war, ist der Vorstand der Ansicht, dass es in den letzten Monaten deutliche Anzeichen für Verbesserungen und Fortschritte gab, und wir möchten, dass Nuno diese Entwicklung weiter vorantreibt», heisst es.

West Ham strebt in der kommenden Saison den sofortigen Wiederaufstieg an. Im Kader wird es zu einigen Veränderungen kommen, da mehrere Leistungsträger den Gang in die Championship nicht antreten werden.

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