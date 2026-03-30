Milan hat bei Niclas Füllkrug entschieden – 1 Szenario wahrscheinlich

Niclas Füllkrug hat sich diesen Winter mit grossen Hoffnungen auf Leihbasis dem AC Mailand angeschlossen. Dort läuft es für den 33-Jährigen aber ebenso wenig nach Wunsch wie davor bei West Ham. Ein ganz bestimmes Szenario zeichnet sich ab.

Die Rossoneri verfügen beim Angreifer über eine Kaufoption, die sich je nach Performance zwischen 5 und 10 Mio. Euro bewegt. Angesichts von null Toren in 14 Serie A-Einsätzen scheint es aber nicht, dass die Milan-Bosse Füllkrug längerfristig beschäftigen wollen.

Und auch bei West Ham hat der Stürmer trotz Vertrag bis 2028 im Grunde keine Zukunft mehr. Er selbst möchte auch nicht zurück nach London. Deshalb zeichnet sich laut «calciomercato.com» eine Rückkehr des Stürmers in die Bundesliga ab, wo dieser zuvor jahrelang erfolgreich für Werder Bremen und später Borussia Dortmund stürmte.

Schalke 04 soll bereits Interesse bekunden, falls der Aufstieg geschafft wird. Füllkrug könnte dann Edin Dzeko ablösen, falls dieser sein Engagement nicht mehr fortsetzt.

Noch hat Füllkrug Hoffnungen doch noch auf den WM-Zug aufzuspringen. Dies dürfte aber schwierig werden, falls er im letzten Saisondrittel im Klub nicht noch eine Leistungsexplosion hinlegt. Für die März-Länderspiele wurde er von Bundestrainer Julian Nagelsmann jedenfalls nicht berücksichtigt.