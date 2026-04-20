West Ham beobachtet PSG-Star Mbaye

Ibrahim Mbaye könnte Paris Saint-Germain im Sommer verlassen. Der junge Flügelspieler kommt unter Trainer Luis Enrique bislang nur zu begrenzten Einsatzzeiten, weshalb seine Zukunft beim französischen Topklub zunehmend offen erscheint.

Mehrere englische Vereine verfolgen die Situation genau. Neben West Ham United zeigen auch Aston Villa, Brighton & Hove Albion und Newcastle United Interesse am 18-Jährigen. Sogar der FC Millwall wird als möglicher Abnehmer gehandelt – allerdings nur im Falle eines Aufstiegs in die Premier League.

Mbaye gilt als grosses Talent und bringt trotz seines jungen Alters bereits internationale Erfahrung mit. Für Senegal absolvierte er zehn Länderspiele und erzielte drei Tore. Sein Vertrag bei PSG läuft noch bis 2028, sein Marktwert wird auf rund 30 Millionen Euro geschätzt. Angesichts der wachsenden Konkurrenz könnte ein Wechsel im Sommer zum nächsten Karriereschritt werden.