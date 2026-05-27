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Operationen notwendig

Der schwer verletzte Kasper Schmeichel verkündet seinen Rücktritt

Autor: | Publiziert: 27 Mai, 2026 10:34
Der schwer verletzte Kasper Schmeichel verkündet seinen Rücktritt

Der dänische Goalie Kasper Schmeichel muss seine Aktivkarriere aus gesundheitlichen Gründen beenden.

In einem Interview mit dem dänischen TV-Sender «TV2» erläutert der 39-Jährige die Entscheidung, die ihm sehr schwer fällt. Ärzte haben ihm mitgeteilt, dass er wohl drei bis vier Operationen benötigt, um seine Schulterprobleme in den Griff zu kriegen. An Fussball ist vorderhand nicht mehr zu denken. Schmeichel wird deshalb quasi zum Rücktritt gezwungen.

Der Sohn von ManUtd-Legende Peter Schmeichel war jahrelanger Stammkeeper der dänischen Nationalmannschaft. Er kommt auf 120 Länderspiele. Spuren hinterliess er auf Klubebene insbesondere auf der Insel, wo er mit Leicester City in der Saison 2015/16 sensationell den Meistertitel errang.

Zuletzt stand er noch während zwei Jahren bei Celtic Glasgow unter Vertrag. Seine letzte Partie bestritt er im Februar.

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