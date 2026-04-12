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Topklubs jagen Monga

Bayern mischt im Rennen um Leicester-Talent mit

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 12 April, 2026 18:48
Bayern mischt im Rennen um Leicester-Talent mit

Jeremy Monga zählt zu den begehrtesten Nachwuchsspielern Europas und hat das Interesse zahlreicher Topklubs geweckt. Auch der FC Bayern München gehört laut „Teamtalk“ zu den Vereinen, die sich intensiv mit dem 16-jährigen Talent von Leicester City beschäftigen.

Neben den Münchnern sollen auch Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus Turin und Borussia Dortmund bereits Gespräche mit dem Umfeld des Spielers geführt haben. Darüber hinaus haben mehrere Premier-League-Klubs wie Tottenham, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United und Newcastle United ihre Pläne für Monga präsentiert – ein regelrechter Wettbewerb um eines der spannendsten Talente seines Jahrgangs.

Ein Wechsel im Sommer ist dennoch kompliziert. Monga kann erst ab seinem 17. Geburtstag im Juli einen Profivertrag bei Leicester unterschreiben. Sollte er sich für einen Wechsel ins Ausland entscheiden, müsste er aufgrund der Regularien sogar bis 2027 warten. Dennoch wird erwartet, dass er bereits Anfang 2026 eine Grundsatzentscheidung über seine Zukunft trifft.

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