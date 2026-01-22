SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Unterschrift in Leicester

Alisha Lehmann findet neuen Klub und kehrt auf die Insel zurück

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 22 Januar, 2026 17:28
Nach nur einem halben Jahr verlässt die Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann Como bereits wieder und kehrt auf die Insel zurück.

Leicester City hat sich die Unterschrift des Social Media-Stars (16 Mio. Follower) gesichert, wie der Klub am Donnerstag bestätigt. «Ich habe viel gelernt und mit einigen grossartigen Spielern gespielt, aber England ist meine Heimat, daher bin ich froh, wieder zurück zu sein. Leicester ist ein grossartiger Verein. Ich kann es kaum erwarten, hier zu spielen und allen zu zeigen, was ich kann.» Lehmann verfügt über viel Erfahrung in England, spielte sie doch in der Vergangenheit bereits für West Ham, Everton und Aston Villa. Später folgten die Engagements bei Juventus und Como. Leicester belegt derzeit in der englischen Women’s Super League den 9. Tabellenplatz.

Im vergangenen Sommer war die 27-jährige Bernerin Teil des EM-Kaders der Frauen-Nati.

