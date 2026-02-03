Der langjährige Newcastle-Kapitän Lascelles verlässt den Klub

Newcastle Uniteds langjähriger Kapitän Jamaal Lascelles verlässt die Magpies nach insgesamt elfeinhalb Jahren und wechselt in die Championship zu Leicester City.

Der 32-jährige Innenverteidiger unterzeichnet bei den Foxes einen Vertrag bis Saisonende. «Ich freue mich riesig darauf, endlich hier zu sein. Es ist ein tolles Umfeld hier, die Unterstützung ist enorm, die Einrichtungen sind fantastisch. Ich kann es kaum erwarten, so gut wie möglich mitzuhelfen, uns in der Liga nach oben zu bringen und morgen die Jungs kennenzulernen», sagt Lascelles zu seinem Wechsel.

In dieser Saison kam er für Newcastle nur noch zu zwei Teileinsätzen in der Premier League. Insgesamt bestritt er für die Magpies 253 Partien. Nun beginnt für ihn ein neues Kapitel, auf das er sich freut.